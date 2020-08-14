В Новом Уренгое будут судить группу, промышлявшую сбытом наркотиков Фото: 89.мвд.рф

В Новом Уренгое ждет суда группа, промышлявшую сбытом наркотиков. Ее организатором была гражданка Республики Казахстан 1995 года рождения. Женщину задержали еще в сентябре 2019 года.

Группа действовала на территории Нового Уренгоя, сбывая «синтетику», с апреля 2017 года по сентябрь 2019 года. В ее состав входило шесть молодых людей в возрасте от 21 до 31года, среди которых была одна девушка и ранее судимый мужчина. Трое закладчиков являлись жителями Республики Казахстан, двое проживали в Вологодской области и один в Волгограде.

Сбывали наркотики дистанционным способом с соблюдением мер конспирации, используя тайники, интернет-программы и других мессенджеры, а также электронные платежные системы. Роли в группе были четко распределены. В задачи одних лиц входила расфасовка на разовые дозы, а другие делали «закладки». Из незаконного оборота у группы изъяли около 1 кг синтетических наркотиков.

В отношении всех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.