В Салехарде планируют благоустроить старое кладбище Фото: salekhard.org

В Салехарде хотят благоустроить старое кладбище. Предложение облагородить территорию захоронений принадлежит депутату городской Думы Салехарда Роману Арефьеву. Идея стала одной из инициатив, вошедших во второй этап проекта «Уютный Ямал».

- Это историческое место города, на нём нашли пристанище участники великих войн, заслуженные работники предприятий окружной столицы, люди, которые честно трудились на благо Родины. Важно сохранить память о них для будущих поколений и наша общая задача поддержать его, – отметил Роман Арефьев.

Старое кладбище расположено в центре города. Со временем многие памятники разрушаются. Автор проекта предлагает расчистить территорию от зарослей травы и мусора, демонтировать и установить новые оградки. По словам организатора, почтительное отношение к предкам и есть залог правильного воспитания молодого поколения, ведь только так удастся сохранить связь и уважение к прошлому.