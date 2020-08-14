На Ямале исследуют генетику ненецкой породы северного оленя Фото: yanao.ru

На Ямале в октябре 2020 года ученые начнут работу над совершенствованием селекционно-племенной работы в оленеводстве с помощью генетических технологий. Результатом станет система улучшения хозяйственно-полезных признаков оленей – веса, упитанности, воспроизводства, жизнеспособности. Работы учёных пройдут в стаде Ямальской опытной станции, которое выпасается в Приуральском районе.

- Сейчас разрабатываем чёткий и понятный алгоритм сохранения уникального генофонда ненецкой породы северного оленя и повышения породных и продуктивных качеств оленей, – рассказывает директор Северо-Западного центра междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения (Санкт-Петербург) Касим Лайшев.

К анализу генетического материала привлекаются специалисты ведущих российских научных центров – Всероссийского НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных и Института генетики имени Вавилова. Проект рассчитан на 3 года и разделён на этапы.

- В конечном итоге потребитель получит более качественную продукцию оленеводства», – рассказывает директор Ямальской опытной станции (Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН) Максим Максимчик.