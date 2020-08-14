Новоуренгоец, надругавшийся над девочкой, отделался исправительными работами Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое мужчину признали виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Суд признал доказательства достаточными для вынесения.

Известно, что вечером 17 июля 2019 года 26-летний мужчина заметив около подъезда жилого дома 14-летнюю девочку, которая в тот момент выгуливала собаку. Педофил последовал за ней в пустой подъезд. Он воспользовался отсутствием свидетелей и совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия.

Девочка все рассказала родителям. Полицейские оперативно установили личность преступника. Школьница также опознала извращенца.

Суд приговорил мужчину к 160-ти часам обязательных работ.