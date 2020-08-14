Новоуренгоец, надругавшийся над девочкой, отделался исправительными работами
Фото: Ольга Крыльцова
В Новом Уренгое мужчину признали виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Суд признал доказательства достаточными для вынесения.
Известно, что вечером 17 июля 2019 года 26-летний мужчина заметив около подъезда жилого дома 14-летнюю девочку, которая в тот момент выгуливала собаку. Педофил последовал за ней в пустой подъезд. Он воспользовался отсутствием свидетелей и совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия.
Девочка все рассказала родителям. Полицейские оперативно установили личность преступника. Школьница также опознала извращенца.
Суд приговорил мужчину к 160-ти часам обязательных работ.