Отопительный сезон в Салехарде стартует 1 сентября Фото: salekhard.org

Глава Салехарда Алексей Титовский проверил готовность сетей к началу отопительного сезона. Этим летом в Салехарде проводятся масштабные работы по ремонту, реконструкции, строительству коммунальных сетей. Все работы близятся к завершению. Средняя готовность объектов тепло водоснабжения в Салехарде 85 – 90%. 1 сентября на все социальные объекты будет подано тепло.

- Подготовка к началу отопительного сезона идет по графику. На многих участках приступили к засыпке и благоустройству. Работы выполнены на высоком уровне. Вообще, у «Салехардэнерго» большая производственная программа, – отметил Алексей Титовский.

Модернизации подверглись те участки сетей, которые были заложены 15-17 лет назад, обслуживающие как капитальный жилой фонд, так и деревянный. Ведутся присоединительные работы в районе улицы Объездная, что позволит присоединить к сетям первый этап нового строящегося микрорайона Обдорский.

- Благодаря этому, мы сможем подсоединить районы Комбинат и Гидропорт, где сегодня реализуется большой проект строительства систем водоотведения. В последующем все стоки с этих микрорайонов будут попадать на очистные сооружения, – пояснил и.о. гендиректора АО «Салехардэнерго» Александр Дубровских.