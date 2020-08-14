В Лабытнанги пройдут учения оперативных служб Фото: из открытых источников

В Лабытнанги 14 августа пройдут учения оперативных служб. В тренировке задействованы сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС, органов власти ЯНАО.

Правоохранители будут пресекать условный теракт на объектах социальной инфраструктуры. На какой территории будут проходить учения – не уточняется.

Антитеррористические учения традиционно приводятся для отработки практических навыков по пресечению террористического акта на объекте социальной инфраструктуры, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами.