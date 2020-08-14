Таркосалинка выиграла полмиллиона рублей на культурно-просветительский сезон Фото: Администрация Пуровского района

Жительница Тарко-Сале Анастасия Прудаева получила первый грант Ямала на всероссийском форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», который проходит сейчас в Крыму. Жюри конкурса выделило 546 000 рублей на проведение в городе культурно-просветительского сезона.

Девушка считает, что основная потребность современных горожан и в особенности молодёжи — всестороннее саморазвитие, которое может быть основой или поводом для карьерного роста, равно как и реализация творческого потенциала.

Проект с загадочным названием «Мадэй» направлен на духовное и творческое развитие городской молодежи. В его программу будут входить регулярные выставки современного искусства, мастер-классы и лекции профессиональных экспертов, проведение кинопоказов шедевров отечественного и мирового кинематографа.

На проведение выставок в небольшом ямальском городке уже дали свое согласие два художника из Санкт-Петербурга. Один из них – известный иллюстратор Евгений Тонконогий. Также у Анастасии есть договоренности с Эрмитажем и опыт совместной работы с музеем. В планах талантливой северянки расширить масштабы реализации идеи до регионального и всероссийского уровней.