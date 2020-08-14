В Шурышкарском районе наказали подрядчика, «забывшего» построить детскую площадку Фото: прокуратура ЯНАО

В Шурышкарском районе подрядную организацию наказали рублем за неисполнение обязательств по обустройству детской площадки. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В результате выяснилось, что администрация сельского поселения Мужи в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда на территории ЯНАО» заключила договор с подрядчиками по обустройству детской площадки.

Однако в предусмотренный условиями договора срок работы не были выполнены. Тогда на подрядчика завели административное дело о бездействии, повлекшем неисполнение обязательств.

Мировой суд назначил организации административный штраф в размере 300 тысяч рублей. В настоящее время работы по обустройству детской площадки завершены, сообщили в прокуратуре ЯНАО.