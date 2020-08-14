Погода на Ямале 14 августа: пасмурно и дождливо Фото: pixabay.com

В пятницу, 14 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +14 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске + 11 градусов, пасмурно и дождливо, ветер северный 6 м/с.

В Новом Уренгое +11 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 9 м/с.

В Надыме +13 градусов, пасмурно, днем осадки не ожидаются, ветер северный 6 м/с.

В Губкинском +12 градуса, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, пасмурно, дождь будет идти до вечера, ветер северо-западный 6 м/с.

В Муравленко +10 градусов, пасмурно, дождь – в течение дня, ветер северный 7 м/с.

В Лабытнанги +14 градусов, пасмурно, без осадков, ветер западный 4 м/с.