Ноябрьские полицейские разоблачили мошенницу, «снимавшую порчу» за деньги

В Ноябрьске разоблачили мошенницу, «снимавшую порчу» за деньги Фото: 89.мвд.рф

В Ноябрьске раскрыли интернет-мошенничество, жертвой которого стал мужчина. Он поверил, что на него навели порчу, и расстался с деньгами.

Выяснилось, что с предложением снять заклятье к нему обратилась в соцсети женщина. Она попросила за работу 10 тысяч рублей. Мужчина, не задумываясь, перевел ей деньги, после непродолжительного общения также заплатил таким же способом еще 16 тысяч рублей. Когда опомнился, обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий ноябрьские полицейские нашли аферистку на территории г. Сатка, Челябинской области. Ею оказалась ранее судимая местная жительница 1965 года рождения.

Сотрудниками полиции обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе сотовый телефон с абонентским номером, которым пользовалась злоумышленница. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Фото: 89.мвд.рф

С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Задержанная дала признательные показания. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается ее причастность к совершению иных аналогичных преступлений.