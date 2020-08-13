В Новом Уренгое оценили промежуточные итоги строительного сезона Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое первый замгубернатора Алексей Ситников с главой города Иваном Костогризом он проехал по городу осмотрел работы на участках автодорог, которые в этом году включены в план ремонта. Этим летом в городе уже отремонтированы участки улиц Дружбы народа, Приполярная, Мира, сообщили в администрации города.

В активной стадии – работы на улице Подшибякина, где главная задача – решить проблему подтопления проезжей части в сезон дождей и таяния снега. Здесь также появится новое современное освещение. Согласно контракту, все работы должны быть завершены 30 октября, однако дорожники планируют открыть движение уже после 20 сентября.

Также Алексей Ситников осмотрел ход благоустройства городской площади и строительства многоуровневой развязки. Он отметил, что сложная эпидобстановка в этом году внесла коррективы в планы дорожников по всему округу, где-то не хватает рабочих.

- Если говорить в целом о Новом Уренгое, не вижу рисков неисполнения запланированных программ, – отметил замгубернатор.

Так, работы по строительству многоуровневой развязки, которая готовая на четверть, идут по графику. Работы продолжатся в следующем году. Новая развязка значительно разгрузит дороги, соединит северную и южную части города удобным и безопасным, минуя железнодорожный переезд.

2020 год на Ямале губернатор Дмитрий Артюхов объявил Годом дорог. Помимо крупных региональных проектов (строительство моста через реку Пур и автомобильной дороги Салехард – Надым) большой объем дорожных работ ведется и в муниципалитетах.