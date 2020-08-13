В Ноябрьске капремонт школы с протекающей крышей перенесли на 2021 год Фото: pixabay.com

В департаменте образования Ноябрьска предметно пришлось разбираться со школой №12, где протекала крыша. В начале прошлого учебного года в этой образовательном учреждении были проблемы с кровлей.

После сильных дождей в некоторых кабинетах на потолках образовались подтеки. Этим летом в школе провели частичный ремонт крыши и все протечки были устранены, сообщили в администрации Ноябрьска.

Как пояснил заместитель начальника департамента образования города Александр Михайлов, в школе №12 планировался капитальный ремонт, но ввиду ряда обстоятельств в 2020 году он не состоялся, но обязательно будет проведен в следующем.

- Все мероприятия необходимые для подготовки к новому учебному году, в том числе и текущий ремонт, выполнены. Школа готова принять детей 1 сентября, - сообщили в ведомстве.