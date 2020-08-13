В Муравленко задержали укравшего на месторождении электрический кабель Фото: pixabay.com

В Муравленко задержали 19-летнего парня, за кражу кабеля на месторождении нефти и газа. О происшествии полиции рассказал сотрудник предприятия. По его словам, вечером 4 августа неизвестный совершил хищение 200 метров кабеля электропитания. Причинён материальный ущерб составил около 3 тыс. рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого, им оказался ранее не судимый житель города, 2001 года рождения. Он дал признательные показания. Уголовное дело возбудили по статье «Кража». С фигуранта взяли подписку о невыезде. Похищенное имущество изъято.

Молодому ямальцу грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей, ареста на срок до четырех месяцев, ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.