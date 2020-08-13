День знаний в школах Ноябрьска пройдет в традиционном формате Фото: Администрация Ноябрьска

Торжественным линейкам 1 сентября в Ноябрьске быть. День знаний в школах пройдет в традиционном формате, но с обязательным соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, об этом сообщили в администрации города.

Образовательный процесс будет организован в очной форме, однако график занятий составят по определенному расписанию и при строгом соблюдении всех профилактических мероприятий. Будет учтено время для влажной уборки и дезинфекции помещений, обеззараживания воздуха. Наличие санитайзеров, измерение температуры в школах – теперь обязательное условие.

Все образовательные учреждения Ноябрьска фактически готовы к началу учебного года. Уже закончены косметические ремонты. 3-ю, 10-ю и 13-ю школы адаптировали для маломобильных групп - здесь обустроили пандусы.