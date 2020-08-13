Салехрадские волонтеры приняли участие в археологических раскопках

Семь салехардцев приняли участие в археологических исследованиях Фото: salekhard.org

Салехардские любители тайн с 4 августа работают на объекте культурного наследия «Поселение Салехард 4», образовавшемся 4-3 тыс. лет до н.э. Памятник археологии был обнаружен в 2009 году на правом берегу реки Полуй в районе переправы Салехард - Лабытнанги в ходе археологической разведки, в 2017 году изучения продолжились.

Специалисты сняли два верхних культурных слоя, затем волонтёры взялись за обработку всех находок кисточками. На раскопках добровольцы знакомятся с различными видами археологических исследований, познают историю древнего населения региона, в том числе его культуру и быт. В ходе полевых работ планируется найти остатки поселения, древние захоронения. Работы завершатся – 18 августа.

В раскопках задействованы археологи из Томска, Омска и Уфы. Все участники исследований живут в палаточном лагере, оборудование и инвентарь предоставляются. График каждого – индивидуален, организаторы учитывают занятость волонтёров на работе или семейные обстоятельства. Самой молодой участницей стала 10-летняя салехардка.

Отметим, что подобных изученных памятников нет на территории региона. Также молодых людей старше 18 лет приглашают прикоснуться к истории города на реставрации здания школы 501 стройки, которая пройдет в августе – сентябре. Специальных знаний и навыков не требуется.