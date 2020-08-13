На Ямале экс-полицейские заплатят полмиллиона за пытки задержанного Фото: Ольга Крыльцова

Суд удовлетворил исковые требования первого заместителя прокурора автономного округа о взыскании в порядке регресса 500 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, причиненного преступлением.

На скамье подсудимых оказались двое бывших сотрудников МВД. Их обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств к потерпевшему. За счет казны Российской Федерации в пользу пострадавшего была взыскана компенсация причиненного вреда в размере 500 тысяч рублей.

Однако по закону лицо, причинившее вред (работник при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей), должно возместить затраты на компенсацию вреда.

Прокуратура подала в суд иск о взыскании с экс-полицейских 500 тыс. в бюджет РФ в порядке регресса. Суд удовлетворил этот иск, бывшие правоохранители обязаны выплатить эту сумму, сообщает прокуратура ЯНАО.