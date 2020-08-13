Прокуратура потребовала снести опасный дом в Ямальском районе Фото: pixabay.com

В Ямальском районе суд удовлетворил требования прокуратуры о сносе аварийного дома. Ранее ведомство провело проверку исполнения законодательства о ветхом и аварийном жилье.

Выяснилось, что в селе Салемал находится многоквартирный дом, который признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцы уже освободили помещения и из данного дома переселены. При этом дом открыт.

- Свободный доступ в здание представляет угрозу антитеррористической защищенности и безопасности жителей села, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим надзорное ведомство направило в суд исковое заявление, чтобы принудить муниципалитет организовать снос расселенного дома.