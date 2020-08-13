В Салехарде мужчина, вымогавший деньги у подростка, отделался условным сроком Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили мужчин за вымогательство и грабеж подростка несовершеннолетнего. Жертвой 24-летнего мужчины подросток становился три раза.

Сначала в мае 2018 года, используя малозначительный повод, салехардец привязался к незнакомому юноше. Угрожая насилием, мужчина потребовал 20 тысяч рублей. У парня не оказалось в наличии такой суммы. Тогда, встретив подростка через несколько дней на улице, вымогатель отобрал у него сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

Мужчина еще дважды в июне и июле 2018 года ловил в общественных местах юношу и отбирал у него деньги. Его наживой стали 35 тысяч рублей. Юноша обратился в полицию только после того, как узнал, что его обидчик уехал. Было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали и доставили в Салехард.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия мужчина раскаялся и добровольно загладил перед потерпевшим свою вину. Суд назначил грабителю и вымогателю 4 лет условного лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью три года.