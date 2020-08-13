Ямальцам выданы первые кредиты на покупку сельского жилья Фото: yanao.ru

Ямальцы подали в банки более 70 заявок на предоставление льготного ипотечного кредита на покупку жилья в сельской местности. Шесть таких займов уже выдано – жителям Нового Уренгоя, Пуровского и Шурышкарского районов. Суммы кредитов – от 700 тысяч до 5 млн рублей.

Жители Ямала получают займы на приобретение жилья в сельской местности по льготной ставке до 3% годовых. Мероприятия реализуются в рамках федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в правительстве ЯНАО.

- В ближайшее время ожидается выдача очередных кредитов. Наибольшую заинтересованность на сегодня проявили жители восточной части округа, - прокомментировал заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских.

По условиям программы, на льготную ипотеку до 3% годовых могут претендовать заемщики в возрасте от 21 года. Максимальный срок кредита – до 25 лет, первоначальный взнос – не менее 10% собственных средств заемщика. Более подробные условия участия можно уточнить в отделениях банков.

Изначально на реализацию мероприятия «сельская ипотека» правительством России в 2020 году из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей, однако в связи с высоким спросом у россиян финансирование льготного ипотечного кредитования было увеличено еще на 2 млрд рублей.