На Ямале действуют пять лесных пожаров Фото: 89.mchs.gov.ru

На Ямале 13 августа действуют пять природных пожаров на площади 66,2 гектара в государственном лесном фонде. Как рассказали в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, локализованы три очага. На тушении работают 94 человека из «Ямалспаса».

Один очаг зарегистрирован в Красноселькупском районе, четыре пожара действуют в Пуровском районе: в Таркосалинском и Ноябрьском лесничествах.

По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с начала пожароопасного периода 2020 года зарегистрировано 103 очага природных пожаров на общей площади 2249,94 га.

Ежедневный мониторинг лесных пожаров проводится с помощью авиационного и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, а также с применением беспилотных летательных аппаратов ОРЛАН.