Прокуратура занялась инцидентом с сошедшим со свай домом в Кутопьюгане

В Надымском районе ливень смыл со свай жилой дом Фото: администрация Надымского района

Надымская городская прокуратура проводит проверку по факту смещения со свай жилого дома в селе Кутопьюганское.

В ходе проверки будет дана оценка действиям администрации села, управляющей компании по обслуживанию и содержанию общего имущества многоквартирного дома, а также работе контролирующих органов.

Напомним, 11 августа в 06:50 после грозы и сильного ливня подмыло сваи четырехквартирного дома №7 по улице 70 лет Октября. Сваи обломились, и дом съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины.

Ранее также сообщалось, что здание имело высокий процент износа. Пострадавшие жители сошедшего со свай дома расселены. Жилищный вопрос каждого будет решаться индивидуально.

Городская прокуратура предлагает гражданам, располагающим сведениями о данном инциденте, сообщить их по телефону 8 (3499) 53-02-45.