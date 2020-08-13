Ямальские казаки прошли курс выживания Фото: yanao.ru

Ямальские казаки вернулись с учебно-полевых тренировочных сборов «Казаки на высоте». Вневойсковая подготовка проходила на территории горного массива Полярного Урала (гора Рай-Из). В качестве эксперта по выживанию в экстремальных условиях был приглашён руководитель московской школы выживания «Современное единоборство» Дмитрий Колесников.

В течение четырёх дней участники казачьих объединений региона занимались тактической и огневой подготовкой, прошли курс по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, прослушали лекции и посетили практические занятия по основам спортивного туризма и выживанию в экстремальных условиях. Кроме того, казаки очистили от мусора территорию вокруг метеорологической станции «Рай–Из» и трассу для восхождения на гору.

На Ямале сегодня действуют 12 казачьих обществ, в которые входят 762 казака, почти все они приняли обязательства по несению госслужбы. В регионе также действует общественное объединение казаков Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России.

Ямальские казаки активно участвуют в организации военно-патриотического воспитания молодёжи, подготовке призывников к военной службе, соблюдении правопорядка, предупреждении и ликвидации ЧС.