В Новом Уренгое судят троих подростков, угнавших автомобиль Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое ждут суда трое подростков, обвиняемые в угоне автомобиля с угрозой применения насилия. Само преступление совершено 21 января 2020 года.

Трое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения потребовали от 14-летнего юноши передать им ключи от автомобиля его отца, принадлежащего его отцу. За отказ пообещали избить несговорчивого юношу.

Получив ключи, компания завела автомобиль «Daewoo Nexia GLE» и уехала со двора, чтобы покататься по улицам города. Иномарку под управлением несовершеннолетнего заметил сосед владельца машины, он же и сообщил мужчине о произошедшем. Угонщиков полицейские задержали на дороге, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Теперь их судьбу решит суд, куда ушло уголовное дело для рассмотрения по существу.