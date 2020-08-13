В Ханымее в Год памяти и славы создали музей под открытым небом Фото: puradm.ru

В Ханымее появился музей под открытым небом. Монументы на средства грантового конкурса изготовили по спецзаказу в Санкт-Петербурге. Проект, получивший название «Аллея славы», стал победителем конкурса инициативного бюджетирования граждан Пуровского района.

С идеей создания тематического комплекса выступил Совет ветеранов посёлка. Проект разрабатывали совместно с воинами-афганцами и поисковым отрядом.

За пятнадцать лет, с момента заложения памятного камня, территория площади кардинально преобразилась. Благодаря победе в поселковом конкурсе бюджетных инициатив, в 2019 году появилась бронзовая звезда Вечного огня, гранитный мемориал, два артиллерийских орудия. В этом году на территории площади памятника «День Победы» установили арт-объекты, отражающие различные рода войск: пограничный столб, якорь на камне, памятник воздушно-десантным войскам, воинам-интернационалистам. Особого внимания заслуживает Стена памяти, на которой размещены фотографии ветеранов, проживавших в поселке, с информацией об их боевых подвигах.

- Будем продолжать проводить здесь тематические мероприятия обязательно с привлечением односельчан, которые прошли службу в десантных войсках, морском флоте, погранвойсках, рисковали своей жизнью во время военных операций Афганской и Чеченской войн, – отметил Глава поселка Азат Мектепкалиев.

В Ханымее не осталось живых участников тех страшных сражений, но узнать о них и почтить их память в этом своеобразном музее под открытым небом теперь может каждый.