Сошедший со свай дом в Кутопьюгане признают аварийным Фото: администрация Надымского района

Пострадавшие жители сошедшего со свай жилого дома в Кутопьюгане расселены. Ведутся работы по признанию строения аварийным, сообщили в администрации Надымского района.

По итогам рабочей поездки в Кутопьюган принято решение о размещении шести человек в пункте временного пребывания, один человек остановился у родственников, еще один ведет полукочевой образ жизни и находится в тундре. Жилищный вопрос каждого пострадавшего будет решаться индивидуально.

Здание имело высокий процент износа, готовилась документация для признания объекта аварийным. Напомним, ЧП произошло 11 августа в 06:50. После грозы и сильного ливня подмыло сваи четырехквартирного дома №7 по улице 70 лет Октября. Сваи обломились, и дом съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины.