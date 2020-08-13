Фотоловушки в Салехарде засняли нарушителей Фото: salekhard.org

Фотоловушки засняли автомобили, вывозящих строительный мусор и резиновые покрышки в лес. Умные камеры установлены в лесных массивах близ Салехарда для контроля несанкционированных свалок. На снимках видно, как машины едут в сторону зеленого массива, а уже через несколько минут возвращаются без груза.

Сверхчувствительная портативная камера мгновенно среагировала на движение и передала фото нарушителей в систему «Лесохранитель». Информацию приняли сотрудники ЕДДС ямальской столицы и направили ее в полицию.

Сейчас факты несанкционированного вывоза расследуют правоохранители. После того, как личность собственников автомобилей будет установлена, на них составят протокол, согласно которому нарушителей привлекут к административной ответственности. Их ждет крупный штраф.

Технические возможности фотоловушек позволяют передавать четкую картинку даже в темное время суток и мгновенно реагировать на появление объекта в кадре на расстоянии до 30 метров. Система полностью адаптирована к условиям местного климата.

- В ближайшее время запланирована установка дополнительных камер в местах отдыха и гаражных кооперативах. Надеюсь, что такие меры помогут нам навести порядок, - отметил глава Салехарда Алексей Титовский.

Пока пользу фотоловушек оценили только в столице Ямала. Информацию о нарушителях планируют сделать общедоступной. Снимки с умных фотокамер будут транслировать в интернете.