Салехардский мерзлотник превратят в экскурсионный объект Фото: salekhard.org

Грунт под «Обдорским острогом» решено укрепить и дать новую жизнь заброшенному мерзлотнику, находящемуся под культурным объектом, сообщили в администрации Салехарда.

Сейчас специалисты Международного института криологии и криософии при ТюмГУ проводят исследование поверхностного грунта. Сделано несколько бурильных скважин, взяты пробы, установлены термодатчики постоянного действия. До конца августа эти термодатчики будут направлены в Москву для исследования данных о состоянии поверхностного грунта, его температуры и влажности.

- В дальнейшем, по договоренности с администрацией города, мы планируем провести более глубокое изучение уже непосредственно на дне мерзлотника, - сообщил заместитель директора Международного института криологии и криософии при Тюменском госуниверситете Дмитрий Дроздов.

Напомним, несколько лет назад здесь проводились геофизические исследования с помощью георадара, которые подтвердили наличие пустот. Так как место историческое для Салехарда, принято решение укрепить грунт и провести его реставрацию, которая позволит сохранить мерзлотник и, возможно, включить его в список городских экскурсионных объектов.

Проведенные исследования позволят сделать окончательное заключение о возможности сохранения исторического для Салехарда места.