Погода на Ямале 13 августа: похолодание с дождями Фото: Ольга Крыльцова

В четверг, 13 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +12 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер западный 6 м/с.

В Ноябрьске + 12 градусов, дождь, гроза, ветер северный 8 м/с.

В Новом Уренгое +14 градусов, облачно и дождливо, ветер северо-западный 8 м/с.

В Надыме +13 градусов, пасмурно, но осадки не ожидаются, ветер северо-западный 5 м/с.

В Губкинском +14 градуса, пасмурно, дождь с грозой, ветер северо-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале +20 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 6 м/с.

В Муравленко +12 градусов, пасмурно, дождь разной интенсивности – в течение дня, ветер северный 8 м/с.

В Лабытнанги +12 градусов, пасмурно, без осадков, ветер западный 6 м/с.