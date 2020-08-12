В Салехарде продолжается акция «Соберем ребенка в школу» Фото: Ольга Крыльцова

Неравнодушные салехардцы могут помочь подготовить к новому учебному году детей из малоимущих и многодетных семей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Товары, которые необходимы в учебе: тетради, рюкзаки, пластилин, обложки, альбомы, цветная бумага, карандаши, ножницы, ластики, ручки и другие канцелярские предметы.

Помощь можно оказать как индивидуально, так и коллективно. Как отмечают организаторы акции, к началу учебного года помогут 6 первоклассникам из малоимущих и многодетных семей, а всего поддержку окажут более 100 семьям. Передадут наборы после 20 августа.

Также можно оказать адресную помощь и купить необходимые вещи конкретным детям. Для этого нужно позвонить по телефону 3-52-15.

Сбор школьных товаров и одежды происходит до 29 августа по адресу ул. Матросова, д. 36, кв. 26 в будние дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.