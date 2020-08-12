На Ямале выросло число выпускников, сдавших экзамен на 100 баллов Фото: yanao.ru

На Ямале завершилась экзаменационная кампания. По предварительным итогам, ямальские выпускники показали улучшили результаты при сдаче единого госэкзамена в сравнении с прошлым годом. В этом году ЕГЭ стдавал 3021 выпускник. 28 из них получили 100 баллов. В прошлом году стобалльников было 19.

Арина Новицкая из Лабытнанги – единственная ямальская ученица, сдавшая в этом году сразу два предмета на ЕГЭ на 100 баллов: русскому языку и истории. Девушка уже направила документы для поступления в ведущие вузы страны.

Наивысший балл по ЕГЭ ямальцам принесли экзамены по информатике, химии, русскому языку, истории, обществознанию, литературе и английскому языку. Лидерами по успешной сдаче госэкзаменов стали Ноябрьск, Салехард, Надым и Лабытнанги. Также стобалльные результаты есть в Муравленко, Новом Уренгое и Губкинском.

В департаменте образования отмечают, что в связи с особыми эпидемиологическими условиями единый госэкзамен сдавали только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы.

В этом году увеличилась и доля высокобалльных результатов. Каждый третий выпускник, сдавший ЕГЭ, получил более 80 баллов. В прошлом году такой результат был у каждого четвертого.

- Это значит, что качество подготовки ребят растет – общая заслуга самих школьников, родителей и преподавателей. Уверен, важную роль имеют условия, которые мы стараемся создавать в наших образовательных учреждениях, - написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона поздравил выпускников со сдачей экзаменов и пожелал им успехов в дальнейшей учебе.

- Экзамены прошли в штатном режиме. Мы надеемся, что все ребята получат образование в ведущих вузах страны и вернутся на Ямал, - сказал и.о. директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.

В ведомстве подчеркнули, что с этого года впервые размер премии выпускникам-стобалльникам увеличен в пять раз. Школьники, набравшие наивысший балл, в течение августа получат гранты от губернатора в размере 100 тысяч рублей. Такой же суммой поощрят и учителей, успешно подготовивших ребят.