Несколько дворов Ноябрьска избавились от ржавеющего автотранспорта Фото: Администрация Ноябрьска

Ноябрьск избавляют от автохлама. Масштабную работу по ликвидации брошенных авто по поручению главы города Алексея Романова начали в 2016 году. С улиц Интернационалистов, Строителей и Шевченко на стоянку отправились еще три автомобиля.

- Брошенный транспорт - это не только небезопасно, но и нарушение правил благоустройства, - отметил в своем телеграм-канале Алексей Романов. Он также обратился к землякам с просьбой сообщать в администрацию о таких случаях, чтобы избавить свой двор от ржавеющих остовов.

Как рассказали сотрудники управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации города, владельцы ВАЗ 2106 и ВАЗ 2121 уже давно уехали в другой регион на постоянное место жительства, оставив родному городу неприятное наследство.

Если владелец автохлама будет установлен, его ждет штраф за нарушения правил благоустройства – от 2000 до 5000 рублей. Он также должен будет оплатить работу эвакуатора и каждый день нахождения авто на спецстоянке.

На сайте администрации в течение 30 дней, после помещения авто на стоянку, размещается информация для владельцев о том, где находится их собственность, и как они могут ее забрать. По истечении 90 дней хранения машины будут утилизированы.