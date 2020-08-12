Новоуренгоец, едва не зарубивший приятеля в бане, сел на 6 лет Фото: pixabay.com

Жителя Нового Уренгоя признан виновным в покушении на убийство. Кровавую расправу над приятелем он учинил в одной из бань, где вечером 24 ноября 2019 года трое приятелей отдыхали, выпивая.

Внезапно возник конфликт. Один из компании схватил лежавший в предбаннике топор и нанес своему оппоненту удары по голове и туловищу. Не убил приятеля он только потому, что третий отдыхавший его остановил. Раненому своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В ходе предварительного следствия 21-летнего нападавшего заключили под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.