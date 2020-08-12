На Ямале завершается печать избирательных бюллетеней Фото: Избирком ЯНАО

На Ямале завершается печать избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания автономного округа седьмого созыва. По заказу Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа изготовят документы в Государственном учреждении «ОГТРК «Ямал-Регион».

В общей сложности будет напечатано 26 видов бюллетеня в количестве 366 297 экземпляров, в том числе 15 673 экземпляра - для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. Данные системы будут использоваться на 12 избирательных участках в Ноябрьске, сообщили в Избиркоме ЯНАО.

Готовые избирательные бюллетени 14 августа в 10:00 передадут окружной Избирательной комиссии, которая, в свою очередь, направит соответствующее количество экземпляров в окружные избирательные комиссии.