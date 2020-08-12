Дорогу Новый Уренгой – Коротчаево рабочие реконструируют в две смены Фото: администрация Нового Уренгоя

На Ямале активно проходит реконструкция автодороги Новый Уренгой – Коротчаево. В две смены работают 250 человек и более 50 единиц спецтехники. По проекту строителям компании «Уренгойдорстрой» предстоит привести в порядок 34 километра автодороги.

Расстояние внушительное, поэтому объект разделен на несколько участков, на каждом свои цели и задачи, пояснили в администрации Нового Уренгоя. На сегодняшний день выполняются работы по демонтажу старого дорожного полотна и по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

12 километров дороги уже полностью готовы. На 99% завершены работы по строительству мостов, что позволило дорожным рабочим приступить к обустройству подходов к мостовым переходам. Параллельно ведется планировка откосов, рабочие укрепляют обочины геоматами, засыпают торфо-песчаной смесью и производят посев многолетних трав.