Ямальский тренд здоровьесбережения представили в Москве Фото: yanao.ru

Ямальский опыт был представлен на Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России», который стартовал в Москве 11 августа. Это первое профильное конгресс-мероприятие, проводимое после снятия ограничений в столице. Медики будут делиться опытом работы в условиях пандемии, подведут итоги и определят дальнейший план действий.

Перед коллегами выступил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе и депздрава ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Он рассказал о новых трендах в укреплении здоровья в условиях пандемии. Особо подчеркнул, что в современных условиях профилактика должна базироваться на принципах мобильности, медийности, массовости и межведомственного взаимодействия.

Сергей Токарев представил опыт региона в пример успешной профилактической работы в условиях режима повышенной готовности. Социально-профилактический проект Ямальского центра медпрофилактики «Сидим дома с пользой» получил заметный отклик целевой аудитории и высокую оценку медицинского сообщества.

В мероприятии участвуют министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.