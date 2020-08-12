В Ноябрьске на улицах устанавливают санитайзеры Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске на улицах появились первые санитайзеры. Пока системы для дезинфекции установили в Ноябрьск-парке. Скоро ими можно будет воспользоваться на многофункциональных площадках, возле площади Памяти и у городских фонтанов.

- Пока закупили 24 установки, но культуру чистых рук будем прививать и дальше, - сообщил города Алексей Романов в своих официальных аккаунтах глава.

Фото: Администрация Ноябрьска

Медики отмечают, что привычка пользоваться антисептиками сведет к минимуму риск распространения многих инфекций. Следить за исправностью нового оборудования и наличием дезинфицирующего раствора будут организации, обслуживающие общественные территории в рамках муниципального контракта.

По данным оперативного штаба ЯНАО, за последние сутки в Ноябрьске зарегистрировано только 10 новых случаев заболевания, всего по Ямалу за день выявлено 88 больных, с начала пандемии - 12 168 человек.