На Ямале горят леса в Пуровском района

Три лесных пожара действуют в Пуровском районе Фото: pixabay.com

На Ямале пожары действуют в Пуровском районе. Как сообщает департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, 12 августа зарегистрировано три очага возгорания на площади 7,3 га в государственном лесном фонде - территории Таркосалинского и Ноябрьского лесничества.

Один из них локализован на площади 3,5 га. На месте работают 29 человек и вездеход с плугом от «Ямалспаса». За сутки в ЯНАО потушили небольшой природный пожар в Красноселькупском районе.

Ежедневный мониторинг лесных пожаров проводится с помощью авиационного и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, а также с применением беспилотных летательных аппаратов ОРЛАН.