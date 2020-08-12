На Ямале семьи со стажем получают выплаты к юбилеям супружеской жизни

На Ямале семьи со стажем получат выплаты к юбилеям супружеской жизни Фото: из открытых источников

На Ямале 37 семей-юбиляров уже получили от округа единовременную выплату - поощрение за долголетнюю совместную жизнь. Решение дополнительном пособии было принято губернатором Дмитрием Артюховым в июле, накануне Дня семьи, любви и верности. Выплата равна возрасту семьи, ее получают супруги, прожившим в браке больше 50 лет.

Заявления на выплаты подали уже более 60 ямальских семей. Набольшее число пар – 28 семей – получат выплаты в связи с 50-летием брака, шесть – в связи с 55-летием. Две ямальские семьи получили выплату к 60-летнему юбилею супружеской жизни, а семья Шмидт из Салехарда – к 70-летию брака.

- Любовь, верность, взаимопонимание, надёжность, поддержка семьи помогают нам бережно хранить духовные ценности, преодолевать трудности, становиться сильнее и заботиться о будущем, - сказал глава региона, пообещав и в дальнейшем совершенствовать социальную сферу Ямала, укрепляя институт семьи

Поддержка семей отвечает национальным целям и задачам, предусмотренным национальным проектом «Демография», «Старшее поколение», аналогичным региональным проектом.

Как рассказали в правительстве ЯНАО, заявление можно подать на сайте окружного департамента соцзащиты населения или МФЦ. Документы рассматриваются в течение 10 рабочих дней, еще в течение пяти рабочих дней перечисляется выплата.