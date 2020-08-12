На Ямале злоумышленники разрезали многотонную баржу на металлолом

На Ямале злоумышленники разобрали многотонную баржу на металлолом Фото: утурфо.мвд.рф

На Ямале злоумышленники пустили на металлолом грузовую баржу, стоявшую в искусственном затоне в устье реки Пур. Пятеро человек газорезами демонтировали судно. Они воспользовались тем, что место немноголюдное и не охраняемое. Кражу они совершали рано утром, чтобы в затоне их не заметили работники порта. Преступники успели вывезти часть разрезанной баржи на двух грузовых автомобилях.

Когда приехали за остальными, их с поличным задержали сотрудники Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте. Нанесенный ущерб составил 1 миллион 780 тысяч рублей.

Выяснилось, что инициатором хищения стал 30-летний мужчина. Он предложил четверым своим знакомым, временно проживающим в Новом Уренгое, способ быстро заработать. Почти все злоумышленники ранее судимы за совершение краж, мошенничества, незаконный оборот наркотиков, причинение вреда здоровью и другие преступления. Уголовное дело возбудили по статье «Кража», сообщает УТ МВД России по УрФО.