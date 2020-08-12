В Салехарде по инициативе горожан появится теннисный корт Фото: Instagram titovsky_al

Глава Салехарда Алексей Титовский поддержал инициативу горожан – в результате в столице Ямала скоро появится открытый теннисный корт. Об этом мэр сообщил в своем Instagram.

Он рассказал, что к нему обратились с таким предложением сами жители. Уже сейчас 40 взрослых и почти полсотни ребятишек хотят заниматься большим теннисом.

Мэр назвал идею хорошей и отметил, что развивать этот вид спорта в городе нужно. Корт может разместиться возле центра «Северный характер». Рядом есть спортивная площадка для футбола. Предложение было поддержано инициативной группой.

Глава города пообещал, что за зиму будет подготовлена проектная документация, а весной начнутся работу по обустройству корта. Необходимо будет сделать покрытие, ограждение, стенку для индивидуальных тренировок.

- Уверен, получится хорошее место притяжение для любителей спорта. Проект интересный и весьма необычный для нашего северного города, - резюмировал Алексей Титовский.