Пуровчанка при покупке авиабилетов попалась на уловку мошенников Фото: pixabay.com

Пуровские полицейские устанавливают личность мошенников, обманувших 27-летнюю жительницу Тарко-Сале.

5 августа на одном из сайтов она заказала авиабилеты. Оставив заявку, женщина ввела необходимые данные для приобретения двух проездных документов и перевела более 16 тысяч рублей. Через некоторое время на ее электронный адрес должно было прийти подтверждение, но оно так и не поступило.

Тогда таркосалинка обратилась на «горячую линию» компании, где ей сообщили, что билеты не забронированы и оплата не поступала. Женщина поняла, что столкнулась с мошенниками.

При проверке выяснилось, что горожанка забронировала билеты на сайте, который является «дублером» официального. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», полицейские ищут афериста, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.