Салехардские волонтёры присоединились к всероссийскому проекту «Я. Помню» Фото: salekhard.org

Салехардские волонтёры Победы помогают сохранить память, они присоединились к всероссийскому проекту «Я. Помню», цель которого собрать полную и объективную информацию о реальном состоянии военных монументов в стране.

К дате окончания Второй мировой войны (3 сентября) на интерактивную карту «Яндекса» будут нанесены исторические объекты. Будет создана единая интерактивная карта всех воинских захоронений, военно-мемориальных и памятных объектов на территории страны. На карте можно будет не только увидеть эти места, но и прочитать о них информацию, какое значение они имеют, как их создавали.

Добровольцы ямальской столицы заявят для размещения мемориальный комплекс «Площадь Победы», Пантеон Победы, исторический клуб в музейно-выставочном комплексе им. Шемановского, бюст Анатолию Звереву и мемориальную доску Ивану Королькову – двум салехардцам – Героям Советского Союза, музеи в школе №1, №2 и в Обдорской гимназии, которая располагается по адресу ул. Губкина, 4А.

- Собирать материалы начали в конце июля, скоро закончим, чтобы успеть всё отправить. Всем желающим можно присоединиться к движению, - комментирует региональный координатор проекта «Моя история» всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Дарья Бахтина.