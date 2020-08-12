В Губкинском памятный камень основания города переносят Фото: администрация Губкинского

Камень в честь основания Губкинского переедет на площадь у ДК «Нефтяник». Последние годы он стоял у дома культуры «Олимп». Однако горожане решили, что ему место находиться на пересечении главных улиц города. Такое решение приняли губкинцы во время голосований. Горожане уверены, что новое место позволит более выгодно выглядеть центру города.

- Было учтено мнение большинства горожан. Кроме того, именно здесь проходят основные городские мероприятия, - отметила председатель Общественной палаты г. Губкинского Оксана Оборовская.

Площадка, на которую перевезут памятный камень возле «Нефтяника», почти готова. Камень займёт центральное место в архитектурной композиции. Работы планируется завершить в конце августа.

Фото: администрация Губкинского

Свой 34-й день рождения символ Губкинского встретит в самом центре города, в честь основания которого камень и был заложен. Однако законченный вид композиция получит к 35-летию города, когда здесь установят скульптуры.