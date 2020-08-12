Салехардская ОКБ возобновляет плановые приемы Фото: vk.com/sokb89

Салехардская окружная клиническая больница с 14 августа начнет вести плановые приемы. Пациентов встретят терапевты и педиатры, хирургия, стоматология и женская консультация. По направлению от врачей поликлиник возобновили и плановую госпитализацию, которую будут согласовывать с заведующими отделениями, чтобы снизить поток пациентов и минимизировать риски.

Пациентов в стационар будут оформлять только при наличии отрицательного анализа на корoнавирусную инфекцию и при согласии на нахождение в условиях риска заражения.

В травматологическом отделении прием первых пациентов начнется с 12 августа. Временно не планируется прием плановых пациентов в неврологическом, кардиологическом и дерматовенерoлогическом отделениях. Перинатальный центр, инфекционное отделение и oнкоцентр функционируют в прежнем режиме.

В СOКБ действуют усиленные меры безопасности и профилактики: на входе все пациенты проходят бесконтактное измерение температуры, для посетителей обязательно ношение масок.