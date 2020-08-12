Появились подробности ДТП с пострадавшим в Ноябрьске байкером Фото: Госавтоинспекция Ямала

В Ноябрьске в районе проспекта Мира 11 августа в аварии пострадал байкер. Около полудня столкнулись автомобиль «МIТSUВISНI» и мотоцикл марки «ИЖ».

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель иномарки при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущемся во встречном направлении байком. В результате ДТП госпитализирован водитель мотоцикла.

Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла, госпитализированный в Центральную городскую больницу, получил черепно-мозговую травму и находится в состоянии комы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 1 человек госпитализирован. С начала 2020 года в 2843 зарегистрированных ДТП погибло 25 человек и 275 травмированы, в их числе 26 детей.