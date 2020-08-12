Погода на Ямале 12 августа: почти повсеместно пройдут дожди Фото: pixabay.com

В среду, 12 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +14 градусов, пасмурно, дождь, ветер западный 7 м/с.

В Ноябрьске + 23 градуса, малооблачно, дождь, гроза, ветер северо-западный 1 м/с.

В Новом Уренгое в течение дня похолодает от +23 – до +14 градусов, малооблачно, во второй половине дня – дождь, гроза, ветер западных направлений 5 м/с.

В Надыме +16 градусов, утром – дождь, после обеда – пасмурно, но осадки не ожидаются, ветер северо-западный 4 м/с.

В Губкинском +24 градуса, малооблачно, дождь с грозой, ветер переменных направлений 2 м/с.

В Тарко-Сале +27 градусов, малооблачно, вечером – дождь с грозой, ветер южный 3 м/с.

В Муравленко +16 градусов, пасмурно, дождь, гроза, ветер северо-западный 5 м/с.

В Лабытнанги +14 градусов, пасмурно, днем – кратковременный дождь, ветер западный 7 м/с.