Больницы Ямала получили новое высокотехнологичное оборудование Фото: yanao.ru

Для нескольких больниц Ямала закуплено новое высокотехнологичное оборудование, которое уже установлено и готово к работе.

Новоуренгойская ЦГБ, например, получила видеоколоноскоп с функцией узкоспектрального осмотра. Аппарат будуь применять в эндоскопическом отделении при выявлении доброкачественных новообразований и проблем с кишечником на ранней стадии для оперативного лечения и экстренной помощи при остановке кровотечений.

В Тарко-Салинской ЦРБ появился микродозовый цифровой рентгеновский маммограф. Oборудование помогает диагностировать раковые заболевания на ранней стадии, что позволяет оперативно начать лечение. Его осoбенность - в возможности получить снимки высочайшего разрешения при минимальной дозе облучения.

Оборудование приобретено за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС. С начала года для медорганизации региона на эти средства закуплено более 30 единиц оборудования для оказания офтальмологической, урологической, онкологической помощи, проведения лабораторных и диагностических исследований, а также реанимационных мероприятий.