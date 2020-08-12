В Лабытнанги жильцы пяти домом – в опасном положении Фото: 89.mchs.gov.ru

Администрацию Лабытнанги обязали обеспечить жилые дома противопожарным водоснабжением. Прокуратура выяснила, что многоквартирные дома – в опасном положении, жизни и здоровье населения - под угрозой.

Ведомство направило главе администрации представление об устранении выявленных нарушений. Однако оно оставлено без удовлетворения. Тогда прокурор предъявил в суд исковое заявление о возложении на органы местного самоуправления обязанности обеспечить дома необходимой системой, сообщает прокуратура ЯНАО.