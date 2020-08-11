В Салехарде проверили детские и спортивные площадки на безопасность Фото: salekhard.org

В Салехарде провели рейд в рамках ежегодной профилактической акции на территории города «Безопасность детства». Специалисты сотрудники городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители городской прокуратуры и аппарата Уполномоченного по правам ребенка ЯНАО осмотрели детские и спортивные площадки и зону отдыха на реке Полябта на предмет различных нарушений, которые могут навредить здоровью детей. При их обнаружении проверяющими составляется акт и отправляется в соответствующую службу администрации для устранения.

- Зона отдыха у реки Полябта ранее уже проверялась. Тогда были выявлены определенные недостатки, которые на данный момент устранены. Мы повторно приехали, чтобы убедиться, что здесь все в порядке. Было переоформление информационных стендов, размещение знаков, указывающих, что здесь запрещено купаться, – отметил главный специалист по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Александр Семенов.

На детских и спортивных площадках комиссия проверяла соответствие элементов и конструкций ГОСТам и санитарным требованиям.

- Мы проверяем все площадки, которые относятся не только к собственности города, но и являются собственностью жильцов многоквартирных домов и, соответственно, они самостоятельно должны поддерживать её в надлежащем состоянии, - отмечает начальник отдела по обеспечению деятельности городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Галина Малеева.

Большие рейдовые мероприятия проводим раз в месяц, еженедельно службы города обследуют площадки и по мере необходимости устраняют недочеты