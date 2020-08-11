Жительница Лабытнанги поплатилась рублем за избиение полицейского Фото: pixabay.com

В Лабытнанги местную жительницу, избившую полицейского, оштрафовали. Ее судили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошел вечером 4 апреля 2020 года. Патрульно-постовая служба полиции на улице выявила невменяемую 54-летнюю женщину. Дама пребывала в состоянии алкогольного опьянения и громко выражающая нецензурной бранью.

Дебоширку доставили в отдел полиции для составления протокола об административном нарушении. Женщина была крайне возмущена действиями полицейских и отреагировала агрессивно.

- Правонарушительница нанесла множественные удары руками и ногами сотруднику полиции, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО, сообщив, приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.